Патрик Беверли напал на сестру, душил и ударил её, названы подробности ареста – TMZ

Стали известны подробности недавнего ареста экс-игрока НБА Патрика Беверли. Как информирует TMZ, спортсмен был арестован в Техасе по обвинению в нападении на собственную сестру. По данным полиции, Беверли якобы ударил сестру в глаз и душил её руками в течение 20–30 секунд.

Сообщается, что конфликт произошёл 14 ноября после того, как младшая сестра Беверли без разрешения покинула дом ночью, чтобы встретиться с парнем в парке. Вернувшись, она столкнулась с Беверли. По словам девушки, баскетболист схватил её за шею обеими руками, поднял с пола и несколько раз ударил об стены комнаты.

Кроме того, по словам жертвы, Беверли уложил её на диван, встал сверху и ударил кулаком в левый глаз, добавив при этом угрозу: «Я буду родственником семьи, который её убьёт». Парню девушки велели покинуть дом, после чего он вызвал полицию.

При осмотре у женщины были обнаружены следы на шее и кровоизлияния в белках глаз. Беверли был арестован и помещён в тюрьму округа Форт-Бенд по обвинению в тяжком нападении.

Позднее сам Беверли обратился к подписчикам в соцсетях: «Пожалуйста, не верьте всему, что читаете в Интернете. Надеюсь, что у всех всё хорошо».

