Эйтон — Леброну: это второй аллей-уп от тебя, первый был в восьмом классе в твоём лагере
Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Деандре Эйтон поделился забавным моментом с Леброном Джеймсом, произошедшим в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Ютой Джаз» (140:126).
НБА — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
140 : 126
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 37, Ривз - 26, Эйтон - 20, Ларэвиа - 16, Джеймс - 11, Хэйс - 8, Винсент - 6, Хатимура - 6, Смарт - 5, Джеймс - 3, Тьеро - 2, Вандербилт, Кнехт, Клебер
Юта Джаз: Джордж - 34, Маркканен - 31, Михайлюк - 13, Бэйли - 13, Нуркич - 10, Кольер - 9, Андерсон - 5, Уильямс - 4, Харклесс - 4, Сенсабо - 3, Хендрикс, Клейтон, Лав
«Я рассказал ему забавный факт: он сделал мне аллей-уп, и я сказал — это мой второй аллей-уп от тебя. Первый был, когда я был в восьмом классе в твоём тренировочном лагере», — сказал Эйтон на пресс-конференции.
В матче с «Ютой» Эйтон набрал 20 очков, совершил 14 подборов и отдал одну результативную передачу. В настоящий момент спортсмену 27 лет.
