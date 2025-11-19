Эйтон — Леброну: это второй аллей-уп от тебя, первый был в восьмом классе в твоём лагере

Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Деандре Эйтон поделился забавным моментом с Леброном Джеймсом, произошедшим в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Ютой Джаз» (140:126).

«Я рассказал ему забавный факт: он сделал мне аллей-уп, и я сказал — это мой второй аллей-уп от тебя. Первый был, когда я был в восьмом классе в твоём тренировочном лагере», — сказал Эйтон на пресс-конференции.

В матче с «Ютой» Эйтон набрал 20 очков, совершил 14 подборов и отдал одну результативную передачу. В настоящий момент спортсмену 27 лет.

