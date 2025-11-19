Стала известна реакция НБА на резонансный инцидент Грина с фанатом посреди матча — Чарания

НБА вынесла предупреждение форварду «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонду Грину за его инцидент с болельщиком во второй четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» (124:106). Об этом рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания. Денежный штраф назначен не был. Напомним, Грину не понравилось, что болельщик называл его именем баскетболистки – Энджел Риз.

«НБА вынесла предупреждение Дрэймонду Грину за его инцидент с фанатом в матче с «Нью-Орлеаном». Штраф назначен не был. Фанат скандировал в сторону Грина «Энджел Риз». После того как тот продолжил выкрики, Грин подошёл вплотную к болельщику», — написал Чарания на своей странице в социальных сетях.

