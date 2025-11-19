Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стала известна реакция НБА на резонансный инцидент Грина с фанатом посреди матча — Чарания

Стала известна реакция НБА на резонансный инцидент Грина с фанатом посреди матча — Чарания
Комментарии

НБА вынесла предупреждение форварду «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонду Грину за его инцидент с болельщиком во второй четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» (124:106). Об этом рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания. Денежный штраф назначен не был. Напомним, Грину не понравилось, что болельщик называл его именем баскетболистки – Энджел Риз.

НБА — регулярный чемпионат
17 ноября 2025, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
106 : 124
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 20, Альварадо - 18, Фирс - 17, Бей - 11, Куин - 9, Макгауэнс - 8, Мисси - 8, Джонс - 6, Хоукинс - 5, Маткович - 4, Уильямсон, Джордан, Пиви, Луни
Голден Стэйт Уорриорз: Муди - 32, Подзиемски - 19, Батлер - 18, Хилд - 11, Ричард - 9, Карри - 9, Грин - 8, Хорфорд - 6, Пост - 4, Сантос - 3, Спенсер - 3, Джексон-Дэвис - 2, Пэйтон II, Куминга

«НБА вынесла предупреждение Дрэймонду Грину за его инцидент с фанатом в матче с «Нью-Орлеаном». Штраф назначен не был. Фанат скандировал в сторону Грина «Энджел Риз». После того как тот продолжил выкрики, Грин подошёл вплотную к болельщику», — написал Чарания на своей странице в социальных сетях.

Материалы по теме
Дрэймонд Грин — о скандальном инциденте с фанатом: ты не будешь называть меня женщиной

Грин поругался с фанатом, оскорбившим его на расовой почве:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android