«Безумие». Дончич высказался о Леброне после первого матча Джеймса в этом сезоне НБА

Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич поделился мнением о товарище по команде Леброне Джеймсе. В матче регулярного чемпионата с «Ютой Джаз» (140:126) именитый ветеран впервые в этом сезоне НБА вышел на площадку. Ранее Джеймс испытывал проблемы с седалищным нервом.

«То, что он делает в своём 23-м сезоне, — просто безумие. Делить с ним площадку — особенное чувство. Он видит вещи, которые другие просто не замечают. Он здесь, чтобы помогать нам всем — это невероятно», — сказал Дончич на пресс-конференции.

В матче с «Ютой» Леброн провёл на паркете 29 минут и 37 секунд и за это время набрал 11 очков, сделал 12 передач и три подбора.

