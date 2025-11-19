Скидки
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Журналисты из США высказались о встрече россиян Егора Дёмина и Александра Овечкина

Журналисты из США высказались о встрече россиян Егора Дёмина и Александра Овечкина
Аудио-версия:
Американские эксперт Крис Ширн и Меган Триплетт во время передачи на YES Network обсудили недавнюю встречу разыгрывающего клуба НБА «Бруклин Нетс» Егора Дёмина с прославленным хоккеистом Александром Овечкиным. Напомним, спортсмены встретились после матча НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает Овечкин, и «Нью-Джерси Дэвилз» (2:3 Б).

Ширн. Он [Егор Дёмин] встретился с Винсом Картером — это любимый игрок его отца, — но также познакомился со своим знаменитым соотечественником, Александром Овечкиным. Кажется, он ещё и рекорд установил.

Триплетт. Да, всё так. В субботу у Егора был выходной, и он пошёл на матч «Вашингтон Кэпиталз». Там ему удалось встретиться с Овечкиным, получить от него именную майку с автографом и даже клюшку, которой Овечкин забил гол в тот вечер. Эта клюшка теперь у него на память. Егор признался, что это вообще его первый матч НХЛ, на котором он был, и первая личная встреча с такой легендой, как Овечкин. Для него это было невероятным событием.

Поездка получилась просто потрясающей. Овечкин уделил ему немало внимания, поговорил по-дружески — по словам Егора, общение было очень тёплым, как будто они давно знакомы. Он рассказал, что в России хоккей — чуть ли не спорт номер один, и раньше даже думал заниматься им профессионально, но в итоге выбрал баскетбол и ни капли не жалеет. Интересно, что первой настоящей спортивной звездой, с которой он познакомился лично, стал именно Александр Овечкин.

Александр Овечкин встретился с Егором Дёминым:

