Стефен Карри ответил на вопрос, примет ли участие в Олимпиаде-2028

Американский разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри ответил на вопрос относительно вероятности своего участия в Олимпийских играх 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе (США). По словам Карри, его появление на Играх выглядит «крайне маловероятным».

«Если на то будет воля бога и моё состояние позволит помочь команде. Никогда не говори «никогда», но я очень сомневаюсь. Очень сомневаюсь. Хотя я бы хотел быть частью этого движения», — сказал Карри в подкасте Mind the Game, фрагмент которого доступен в социальных сетях.

Напомним, на Олимпиаде 2024 года в Париже (Франция) сборная США выиграла золото в пятый раз подряд, победив Францию в финале.

