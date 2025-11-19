Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин стал автором достижения, не покорявшегося игрокам «Бруклина» шесть лет

Егор Дёмин стал автором достижения, не покорявшегося игрокам «Бруклина» шесть лет
Комментарии

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин показал впечатляющую статистику в матче регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс» (99:113). В первой половине игры спортсмен реализовал четыре трёхочковых броска из четырёх попыток, став первым новичком команды с 2019 года, кто забил как минимум четыре «трёшки» без промаха за половину встречи. Об этом информирует портал NetsDaily.

НБА — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
99 : 113
Бостон Селтикс
Бостон
Бруклин Нетс: Портер - 25, Шарп - 16, Клауни - 13, Уильямс - 12, Дёмин - 12, Мартин - 8, Клэкстон - 7, Пауэлл - 3, Мэнн - 3, Вульф, Уилсон, Траоре
Бостон Селтикс: Браун - 29, Притчард - 22, Уайт - 15, Саймонс - 11, Майнотт - 10, Хозер - 8, Кета - 6, Гарза - 5, Уолш - 4, Шейерман - 3, Харпер Мл., Тиллман, Гонсалес, Буше

В 2019 году подобного достижения добивался Родион Куруц. Тогда за половину он реализовал пять трёхочковых бросков из пяти.

В матче с «Бостоном» Дёмин набрал 12 очков. Кроме того, на его счету три подбора и четыре передачи.

Материалы по теме
Тренер «Бруклина» строг к Егору Дёмину. Любая ошибка — и мгновенно на скамейку
Тренер «Бруклина» строг к Егору Дёмину. Любая ошибка — и мгновенно на скамейку

Александр Овечкин встретился с Егором Дёминым:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android