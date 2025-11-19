Егор Дёмин стал автором достижения, не покорявшегося игрокам «Бруклина» шесть лет

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин показал впечатляющую статистику в матче регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс» (99:113). В первой половине игры спортсмен реализовал четыре трёхочковых броска из четырёх попыток, став первым новичком команды с 2019 года, кто забил как минимум четыре «трёшки» без промаха за половину встречи. Об этом информирует портал NetsDaily.

В 2019 году подобного достижения добивался Родион Куруц. Тогда за половину он реализовал пять трёхочковых бросков из пяти.

В матче с «Бостоном» Дёмин набрал 12 очков. Кроме того, на его счету три подбора и четыре передачи.

Александр Овечкин встретился с Егором Дёминым: