АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Чемпион НБА дал совет Егору Дёмину и другим новичкам «Бруклин Нетс»

Чемпион НБА дал совет Егору Дёмину и другим новичкам «Бруклин Нетс»
Чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Брайан Скалабрини поделился советом с молодыми игроками «Бруклин Нетс», выбранными на драфте 2025 года. Напомним, одним из новичков «Бруклина» стал россиянин Егор Дёмин. Скалабрини начинал карьеру в «Нью-Джерси Нетс» (нынешний «Бруклин»).

– Какой совет ты бы дал молодым игрокам, которые пытаются пробиться в НБА? Всё таки «Бруклин» задрафтовал пятерых в первом раунде, а ты пик второго раунда, при этом играл в двух командах, выходивших в финал НБА. Какой совет ты бы дал молодым?
– Знаете, мне очень повезло. Джейсон Кидд был моей путеводной звездой. Я следовал за ним. Если он что-то делает — делаю так же. Если он говорит мне чего-то не делать — этого не делаю. Потом всё изменилось. Провёл там два года. Многие забывают, когда я был в «Бостоне», команда была не очень хороша, я был в некой неопределённости как игрок. А потом пришёл Кевин Гарнетт — и у меня появилась новая путеводная звезда.

В «Чикаго» всё было немного иначе — там нашим ориентиром стал Том Тибодо. Так что нужно следовать за теми, кто уже прошёл этот путь и действительно в нём силён.

Не знаю, кто этот человек в нынешнем «Бруклине». Думаю, им бы пошло на пользу наличие такого лидера. Не у всех есть такая удача — у меня были Кидд, один из величайших игроков всех времён, и Гарнетт, тоже великий. Но наличие путеводной звезды, человека, который задаёт тон, очень облегчает путь, – сказал Брайан в передаче на YESNetwork.

Егор Дёмин с первого раза выбил страйк ракеткой:

