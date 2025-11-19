Скидки
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Баскетбол

«Ужас». Эксперт раскритиковал «Бруклин» после поражения в матче с «Бостоном»

,
Американский эксперт Фрэнк Изола поделился мнением о поражении «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс» (99:113).

НБА — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
99 : 113
Бостон Селтикс
Бостон
Бруклин Нетс: Портер - 25, Шарп - 16, Клауни - 13, Уильямс - 12, Дёмин - 12, Мартин - 8, Клэкстон - 7, Пауэлл - 3, Мэнн - 3, Вульф, Уилсон, Траоре
Бостон Селтикс: Браун - 29, Притчард - 22, Уайт - 15, Саймонс - 11, Майнотт - 10, Хозер - 8, Кета - 6, Гарза - 5, Уолш - 4, Шейерман - 3, Харпер Мл., Тиллман, Гонсалес, Буше

«Селтикс» были лучше на подборе. В этот раз вообще всё развалилось. После того как они вышли вперёд 90:89, за следующие семь минут соперник сделал рывок 18:3. Они промазали все шесть бросков с игры, допустили пять потерь, забили три из шести штрафных. Показатели в четвёртой четверти были просто ужасные: 4 из 15 с игры, один из девяти — трёхочковые, пяти из девяти — штрафные. Они просто не могли набрать очки», — сказал Изола в эфире передачи на YESNetwork.

Дёмину подарили коллекционную фигурку со знаменитым рэпером:

