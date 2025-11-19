«Ужас». Эксперт раскритиковал «Бруклин» после поражения в матче с «Бостоном»

Американский эксперт Фрэнк Изола поделился мнением о поражении «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс» (99:113).

«Селтикс» были лучше на подборе. В этот раз вообще всё развалилось. После того как они вышли вперёд 90:89, за следующие семь минут соперник сделал рывок 18:3. Они промазали все шесть бросков с игры, допустили пять потерь, забили три из шести штрафных. Показатели в четвёртой четверти были просто ужасные: 4 из 15 с игры, один из девяти — трёхочковые, пяти из девяти — штрафные. Они просто не могли набрать очки», — сказал Изола в эфире передачи на YESNetwork.

