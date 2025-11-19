Анна Седокова раскрыла, в академии какого баскетбольного топ-клуба РФ занимается её сын

Певица Анна Седокова рассказала, что её сын Гектор занимается в детской баскетбольной команде ЦСКА. В настоящий момент ребёнку восемь лет.

— У вас дети за ЦСКА играют?

— Да. Получается, что мой играет за 2015 год, ЦСКА-3, — приводит слова Седоковой «Матч ТВ».

Седокова является бывшей женой латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, скончавшегося в декабре прошлого года. Спортсмену было 32 года. По версии следствия, Янис совершил самоубийство. Сторона игрока считает, что до суицида его могли довести.

ЦСКА в настоящий момент занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. На счету армейцев девять побед и два поражения.

