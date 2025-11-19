Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Майкл Джордан пожертвовал $ 10 млн клинике в честь своей матери

Майкл Джордан пожертвовал $ 10 млн клинике в честь своей матери
Аудио-версия:
Комментарии

Член Зала славы баскетбола и шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан пожертвовал $ 10 млн медицинскому центру в родном городе Уилмингтоне. В честь этого пожертвования в клинике будет переименован институт нейробиологии, отныне он будет носить имя матери Джордана, Делорис.

«Моя мать научила меня важности сострадания и общности, и я не могу представить себе лучшего способа почтить ее память, чем помочь нуждающимся получить самую современную неврологическую помощь», — приводит слова Майкла Джордана ESPN.

Джордан считается одним из величайших (многие эксперты и бывшие игроки считают его величайшим) игроком НБА. Является двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1992) и шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго Буллз».

Сейчас читают:
Майкл Джордан застрял в 1990-х. И не видит, как удача сделала его легендой
Майкл Джордан застрял в 1990-х. И не видит, как удача сделала его легендой
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android