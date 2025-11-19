Майкл Джордан пожертвовал $ 10 млн клинике в честь своей матери

Член Зала славы баскетбола и шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан пожертвовал $ 10 млн медицинскому центру в родном городе Уилмингтоне. В честь этого пожертвования в клинике будет переименован институт нейробиологии, отныне он будет носить имя матери Джордана, Делорис.

«Моя мать научила меня важности сострадания и общности, и я не могу представить себе лучшего способа почтить ее память, чем помочь нуждающимся получить самую современную неврологическую помощь», — приводит слова Майкла Джордана ESPN.

Джордан считается одним из величайших (многие эксперты и бывшие игроки считают его величайшим) игроком НБА. Является двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1992) и шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго Буллз».