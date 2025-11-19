Скидки
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Монако. Прямая трансляция
«Могу делать на площадке абсолютно всё». 40-летний Леброн — о выступлении в НБА

40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда, рассказал, что для него не имеет значения то, в качестве кого играть в матче.

— Какая роль у тебя в команде в этом сезоне?
— Абсолютно неважно. Слушайте, у меня никогда не было какой-то конкретной позиции. Вообще нет ни одной команды в мире, где бы я не мог играть. Могу делать на площадке абсолютно всё, — сказал Джеймс во время общения с представителями СМИ.

В прошлом сезоне Леброн в среднем за игру набирал 24,4 очка, делал 8,2 результативной передачи и 7,8 подбора, сыграв на площадке в 70 матчах регулярного чемпионата.

