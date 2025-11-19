Скидки
«Старались избить нас». О'Нил назвал клуб, с которым тяжело было играть в 1990-е годы

Член Зала славы, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт Шакил О'Нил вспомнил, как в 1990-е годы проходили матчи с клубом «Нью-Йорк Никс».

«Приезжать в Нью-Йорк было тяжело, потому что местные парни старались тебя избить. Но кроме этого я ничего не помню… Не знаю насчёт эпохи «Плохих парней» «Пистонс», поскольку я не играл с ними, но в «Никс» определённо прибегали к физическому насилию», — приводит слова О'Нила портал Basketball Network.

Шакил выступал на профессиональном уровне с 1992 по 2011 год за такие клубы, как «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». Спортсмен является олимпийским чемпионом и 15-кратным участником Матча всех звёзд. О'Нил играл на позиции центрового.

