Три игрока УНИКСа пропустят матч с «Енисеем»
Пресс-служба казанского УНИКСа сообщила, что сразу три баскетболиста пропустят предстоящий матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем» из-за травм.
Встречу пропустят защитник Пэрис Ли и форвард Дишон Пьерр. Кроме того, на неопределённый период из-за травмы колена выбыл защитник казанцев Си Джей Брайс.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
2-я четверть
34 : 25
Енисей
Красноярск
УНИКС: Халилулаев, Беленицкий, Рейнольдс, Бингэм, Д. Кулагин, Захаров, Абдулбасиров, Илюк, Белоусов, Стуленков, Лопатин, Швед
Енисей: Коулмэн, Ведищев, Артис, Рыжов, Сонько, Шлегель, Тасич, Скуратов, Середа, Ванин, Долинин
Напомним, встреча стартует в 19:30 мск.
Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает УНИКС, на счету которого девять побед при одном поражении. Второе место занимает московский ЦСКА (девять побед и два поражения). Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (девять побед и три поражения).
