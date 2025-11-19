Три игрока УНИКСа пропустят матч с «Енисеем»

Пресс-служба казанского УНИКСа сообщила, что сразу три баскетболиста пропустят предстоящий матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем» из-за травм.

Встречу пропустят защитник Пэрис Ли и форвард Дишон Пьерр. Кроме того, на неопределённый период из-за травмы колена выбыл защитник казанцев Си Джей Брайс.

Напомним, встреча стартует в 19:30 мск.

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает УНИКС, на счету которого девять побед при одном поражении. Второе место занимает московский ЦСКА (девять побед и два поражения). Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (девять побед и три поражения).