«Даллас» может обменять Энтони Дэвиса до начала февраля — ESPN

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель ESPN Тим Макмэхон сообщил, что руководство «Даллас Маверикс» изучают варианты обмена 32-летнего чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американца Энтони Дэвиса, выступающего на позиции центрового, до дедлайна обмена.

«Многочисленные источники, имеющие близость к команде, сообщили, что «Даллас» также рассматривает возможность обмена Энтони Дэвиса. Он может быть выставлен на рынок до дедлайна периода обменов в лиге, согласно условиям его контракта», — написал Макмэхон в колонке для ESPN.

Напомним, дедлайн обменов наступит 5 февраля 2026 года.