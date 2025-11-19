МБА-МАИ обыграла «Автодор» в матче Единой лиги

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местная МБА-МАИ и саратовский «Автодор». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 77:73.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Евгений Воронов, набравший 23 очка и совершивший пять подборов. 20 очков и девять подборов оформил Андрей Зубков. 12 очков заработал Максим Личутин.

В составе «Автодора» 19 очков и пять подборов оформил Терренс Эдвардс. 19 очков и восемь подборов на счету Малика Ньюмэна.

МБА-МАИ прервала серию из трёх поражений. «Автодор» потерпел девятое поражение подряд в регулярном чемпионате.