МБА-МАИ обыграла «Автодор» в матче Единой лиги

АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

МБА-МАИ — «Автодор», результат матча 19 ноября 2025, счёт 77:73, Единая лига ВТБ – 2025/2026

Комментарии

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местная МБА-МАИ и саратовский «Автодор». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 77:73.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
77 : 73
Автодор
Саратов
МБА-МАИ: Воронов - 23, Зубков - 20, Личутин - 12, Певнев - 8, Трушкин - 7, Барашков - 5, Зайцев - 2, Савков, Комолов, Падиус, Балашов, Платунов
Автодор: Эдвардс - 19, Ньюмэн - 19, Хэмилтон - 10, Евсеев - 9, Клименко - 6, Пранаускис - 5, Мотовилов - 2, Вольхин - 2, Фёдоров - 1, Сущик

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Евгений Воронов, набравший 23 очка и совершивший пять подборов. 20 очков и девять подборов оформил Андрей Зубков. 12 очков заработал Максим Личутин.

В составе «Автодора» 19 очков и пять подборов оформил Терренс Эдвардс. 19 очков и восемь подборов на счету Малика Ньюмэна.

МБА-МАИ прервала серию из трёх поражений. «Автодор» потерпел девятое поражение подряд в регулярном чемпионате.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

