АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

УНИКС — «Енисей», результат матча 19 ноября 2025, счет 88:74, Единая лига ВТБ – 2025/2026

УНИКС обыграл «Енисей» и прервал серию из четырёх побед красноярцев
Комментарии

В Казани завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный УНИКС и красноярский «Енисей». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 88:74.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
88 : 74
Енисей
Красноярск
УНИКС: Рейнольдс - 26, Бингэм - 23, Д. Кулагин - 14, Беленицкий - 7, Швед - 7, Захаров - 6, Абдулбасиров - 3, Белоусов - 2, Халилулаев, Илюк, Стуленков, Лопатин
Енисей: Тасич - 16, Сонько - 11, Коулмэн - 10, Рыжов - 10, Артис - 8, Долинин - 7, Шлегель - 5, Ванин - 4, Ведищев - 3, Скуратов, Середа

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джален Рейнольдс, набравший 26 очков и совершивший четыре подбора. 23 очка и восемь подборов на свой счёт записал Маркус Бингэм.

В составе «Енисея» дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов оформил Данило Тасич. 11 очков и пять передач на свой счёт записал Дмитрий Сонько.

УНИКС одержал четвёртую победу подряд. «Енисей» потерпел первое поражение в пяти последних встречах.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости

