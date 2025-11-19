УНИКС обыграл «Енисей» и прервал серию из четырёх побед красноярцев

В Казани завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный УНИКС и красноярский «Енисей». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 88:74.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джален Рейнольдс, набравший 26 очков и совершивший четыре подбора. 23 очка и восемь подборов на свой счёт записал Маркус Бингэм.

В составе «Енисея» дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов оформил Данило Тасич. 11 очков и пять передач на свой счёт записал Дмитрий Сонько.

УНИКС одержал четвёртую победу подряд. «Енисей» потерпел первое поражение в пяти последних встречах.