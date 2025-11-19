В НБА обновили рейтинг новичков. Дёмин снова не в топ-10

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала список 10 игроков, являющихся лидерами в борьбе за звание «Лучший новичок» в сезоне-2025/2026. Лидерство по-прежнему удерживает Кон Нуппель из «Шарлотт Хорнетс». Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин вновь не вошёл в топ-10 рейтинга.
Рейтинг лучших новичков НБА на 19 ноября:
1. Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс»).
2. Cедрик Кауард («Мемфис Гриззлиз»).
3. Купер Флэгг («Даллас Маверикс»).
4. Райан Колкбреннер («Шарлотт Хорнетс»).
5. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»).
6. Джеремая Фирс («Нью-Орлеан Пеликанс»).
7. Дерик Куин («Нью-Орлеан Пеликанс»).
8. Эйс Бэйли («Юта Джаз»).
9. Тре Джонсон («Вашингтон Уизардс»).
10. Коллин Мюррей-Бойлс («Торонто Рэпторс»).