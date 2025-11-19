Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В НБА обновили рейтинг новичков. Дёмин снова не в топ-10

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала список 10 игроков, являющихся лидерами в борьбе за звание «Лучший новичок» в сезоне-2025/2026. Лидерство по-прежнему удерживает Кон Нуппель из «Шарлотт Хорнетс». Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин вновь не вошёл в топ-10 рейтинга.

Рейтинг лучших новичков НБА на 19 ноября:

1. Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс»).

2. Cедрик Кауард («Мемфис Гриззлиз»).

3. Купер Флэгг («Даллас Маверикс»).

4. Райан Колкбреннер («Шарлотт Хорнетс»).

5. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»).

6. Джеремая Фирс («Нью-Орлеан Пеликанс»).

7. Дерик Куин («Нью-Орлеан Пеликанс»).

8. Эйс Бэйли («Юта Джаз»).

9. Тре Джонсон («Вашингтон Уизардс»).

10. Коллин Мюррей-Бойлс («Торонто Рэпторс»).