Тренер «Енисея» Арсич: 90% тренеров хотели бы себе Рейнольдса и Бингэма

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом.

«Сегодня выиграла лучшая команда. Мы старались держать баланс, меньше ошибок допускать защите. Но если брать УНИКС — у них вся команда хорошо подобрана. Отличная селекция, сильные игроки и под кольцом, и в защите позиционно хорошо действуют.

Трудно было найти варианты против них, но когда мы были фокусированы на 100%, у нас получалось действовать правильно, всё-таки разница в классе чувствовалась. У нас были шансы, но мы ими не воспользовались.

Рейнольдс и Бингэм? Баскетбол — командная игра, если вся команда не работает, не имеет значения, какие два игрока у тебя есть, но 90% тренеров лиги хотели бы себе этих баскетболистов», — передаёт слова Йовицы корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.