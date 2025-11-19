Скидки
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Баскетбол Новости

Тренер «Енисея» Арсич: 90% тренеров хотели бы себе Рейнольдса и Бингэма

Тренер «Енисея» Арсич: 90% тренеров хотели бы себе Рейнольдса и Бингэма
Аудио-версия:
Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
88 : 74
Енисей
Красноярск
УНИКС: Рейнольдс - 26, Бингэм - 23, Д. Кулагин - 14, Беленицкий - 7, Швед - 7, Захаров - 6, Абдулбасиров - 3, Белоусов - 2, Халилулаев, Илюк, Стуленков, Лопатин
Енисей: Тасич - 16, Сонько - 11, Коулмэн - 10, Рыжов - 10, Артис - 8, Долинин - 7, Шлегель - 5, Ванин - 4, Ведищев - 3, Скуратов, Середа

«Сегодня выиграла лучшая команда. Мы старались держать баланс, меньше ошибок допускать защите. Но если брать УНИКС — у них вся команда хорошо подобрана. Отличная селекция, сильные игроки и под кольцом, и в защите позиционно хорошо действуют.

Трудно было найти варианты против них, но когда мы были фокусированы на 100%, у нас получалось действовать правильно, всё-таки разница в классе чувствовалась. У нас были шансы, но мы ими не воспользовались.

Рейнольдс и Бингэм? Баскетбол — командная игра, если вся команда не работает, не имеет значения, какие два игрока у тебя есть, но 90% тренеров лиги хотели бы себе этих баскетболистов», — передаёт слова Йовицы корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

