Перасович рассказал о состоянии здоровья травмированного Си Джей Брайса

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался о состоянии травмированного защитника команды Си Джей Брайса.

«Рейнольдс и Бингэм показывают хороший баскетбол, вся команда работает на них. Это наша первая опция в нападении. Сегодня мы вышли в майках в поддержку Си Джей Брайса. Он отличный парень, грустно очень, что он травмировался. Вероятно, пропустит несколько месяцев, пока не знаем точно, будет ли операция.

Жаль, что так вышло, хороший баскетболист и человек. В прошлом матче с ЦСКА он помог нам переломить ход встречи, играл через боль, несмотря на неё», — передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.