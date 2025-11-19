Перасович рассказал о трудностях с поиском мотивации игроков УНИКСа после победы над ЦСКА

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович рассказал, что перед матчем с «Енисеем», который состоялся сегодня и завершился со счётом 88:74 в пользу казанцев, его подопечным было сложно найти мотивацию, поскольку в предыдущей игре им удалось обыграть московский ЦСКА.

«Мы провели непростую игру после победы над ЦСКА. Очевидно, что после такого матча сложно было собраться, найти энергию и мотивацию. Это был серьёзный матч с организованной командой, и мы сделали свою работу хорошо.

Победная домашняя серия? Мы проигрывали в плей-офф, если помните, дома. Каждая команда играет лучше дома. Победа на выезде всегда даётся сложнее, чем дома. Это не только нас касается, все команды играют лучше у себя на площадке, поскольку знают зал, здесь тренируются больше, вот и побеждают», — передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.