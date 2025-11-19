Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Перасович рассказал о трудностях с поиском мотивации игроков УНИКСа после победы над ЦСКА

Перасович рассказал о трудностях с поиском мотивации игроков УНИКСа после победы над ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович рассказал, что перед матчем с «Енисеем», который состоялся сегодня и завершился со счётом 88:74 в пользу казанцев, его подопечным было сложно найти мотивацию, поскольку в предыдущей игре им удалось обыграть московский ЦСКА.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
88 : 74
Енисей
Красноярск
УНИКС: Рейнольдс - 26, Бингэм - 23, Д. Кулагин - 14, Беленицкий - 7, Швед - 7, Захаров - 6, Абдулбасиров - 3, Белоусов - 2, Халилулаев, Илюк, Стуленков, Лопатин
Енисей: Тасич - 16, Сонько - 11, Коулмэн - 10, Рыжов - 10, Артис - 8, Долинин - 7, Шлегель - 5, Ванин - 4, Ведищев - 3, Скуратов, Середа

«Мы провели непростую игру после победы над ЦСКА. Очевидно, что после такого матча сложно было собраться, найти энергию и мотивацию. Это был серьёзный матч с организованной командой, и мы сделали свою работу хорошо.

Победная домашняя серия? Мы проигрывали в плей-офф, если помните, дома. Каждая команда играет лучше дома. Победа на выезде всегда даётся сложнее, чем дома. Это не только нас касается, все команды играют лучше у себя на площадке, поскольку знают зал, здесь тренируются больше, вот и побеждают», — передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Сейчас читают:
УНИКС обыграл «Енисей» и прервал серию из четырёх побед красноярцев
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android