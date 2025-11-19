Единая лига: результаты матчей 19 ноября

Сегодня, 19 ноября, в Единой лиге ВТБ состоялось два матча регулярного чемпионата сезона-2025/2026. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Единая лига. Результаты на 19 ноября:

МБА-МАИ — «Автодор» — 77:73;

УНИКС — «Енисей» — 88:74.

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает казанский УНИКС, на счету которого десять побед при одном поражении. Второе место занимает московский ЦСКА (девять побед и два поражения). Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (девять побед и три поражения). На четвёртом месте располагается «Зенит» — семь побед и четыре поражения.