Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» намекнул о подписании контракта с бывшим игроком НБА

«Зенит» намекнул о подписании контракта с бывшим игроком НБА
Комментарии

Пресс-служба санкт-петербургского клуба «Зенит» намекнула, что ряды сине-бело-голубых пополнил новый легионер, игравший в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Фото: Пресс-служба «Зенита»

По информации инсайдеров, пополнить состав «Зенита» должен 30-летний бывший игрок НБА американец Ноа Вонле. Он выступал за такие команды, как «Шарлотт Хорнетс», «Портленд Трэйл Блейзерс», «Чикаго Буллз», «Нью-Йорк Никс», «Миннесота Тимбервулвз», «Денвер Наггетс», «Бруклин Нетс», «Бостон Селтикс» и «Шанхай Шаркс». В качестве профессионального баскетболиста Ноа дебютировал в 2014 году.

Ранее «Зенит» сделал заявление по поводу конфликта Елатонцева с «Локомотивом-Кубань».

Материалы по теме
«Зенит» сделал заявление по поводу конфликта Елатонцева с «Локомотивом-Кубань»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android