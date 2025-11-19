«Зенит» намекнул о подписании контракта с бывшим игроком НБА

Пресс-служба санкт-петербургского клуба «Зенит» намекнула, что ряды сине-бело-голубых пополнил новый легионер, игравший в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Фото: Пресс-служба «Зенита»

По информации инсайдеров, пополнить состав «Зенита» должен 30-летний бывший игрок НБА американец Ноа Вонле. Он выступал за такие команды, как «Шарлотт Хорнетс», «Портленд Трэйл Блейзерс», «Чикаго Буллз», «Нью-Йорк Никс», «Миннесота Тимбервулвз», «Денвер Наггетс», «Бруклин Нетс», «Бостон Селтикс» и «Шанхай Шаркс». В качестве профессионального баскетболиста Ноа дебютировал в 2014 году.

Ранее «Зенит» сделал заявление по поводу конфликта Елатонцева с «Локомотивом-Кубань».