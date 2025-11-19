Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Богичевич прокомментировал поражение «Автодора» в матче с МБА-МАИ

Богичевич прокомментировал поражение «Автодора» в матче с МБА-МАИ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал поражение в матче с московской МБА-МАИ (73:77).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 19:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
77 : 73
Автодор
Саратов
МБА-МАИ: Воронов - 23, Зубков - 20, Личутин - 12, Певнев - 8, Трушкин - 7, Барашков - 5, Зайцев - 2, Савков, Комолов, Падиус, Балашов, Платунов
Автодор: Эдвардс - 19, Ньюмэн - 19, Хэмилтон - 10, Евсеев - 9, Клименко - 6, Пранаускис - 5, Мотовилов - 2, Вольхин - 2, Фёдоров - 1, Сущик

«В первую очередь я хочу поблагодарить парней за то, как они боролись сегодня. У нас большие проблемы с травмами, не так просто тренироваться, когда у тебя постоянно кто-то вылетает, поэтому спасибо за дух, который они демонстрируют. С усечённой ротацией мы выглядели достойно. МБА-МАИ – отличная команда, но мы не терялись на их фоне. Я точно удовлетворён тем, что увидел. Сложно сказать, когда вернутся травмированные.

В этом вопросе должен прислушиваться к врачам. Но необходимо отметить, например, Артёма Клименко, он проявил себя как настоящий капитан, у него тоже есть сложности с травмами. Или Игорь Вольхин, которому прогнозировали отсутствие на три—четыре недели, но он сказал: «Тренер, я должен играть». Спасибо им за это», — приводит слова Богичевича пресс-служба турнира.

Материалы по теме
Конфликт между лучшим молодым игроком Единой лиги и «Локомотивом-Кубань» — LIVE
Live
Конфликт между лучшим молодым игроком Единой лиги и «Локомотивом-Кубань» — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android