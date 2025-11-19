Богичевич прокомментировал поражение «Автодора» в матче с МБА-МАИ

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал поражение в матче с московской МБА-МАИ (73:77).

«В первую очередь я хочу поблагодарить парней за то, как они боролись сегодня. У нас большие проблемы с травмами, не так просто тренироваться, когда у тебя постоянно кто-то вылетает, поэтому спасибо за дух, который они демонстрируют. С усечённой ротацией мы выглядели достойно. МБА-МАИ – отличная команда, но мы не терялись на их фоне. Я точно удовлетворён тем, что увидел. Сложно сказать, когда вернутся травмированные.

В этом вопросе должен прислушиваться к врачам. Но необходимо отметить, например, Артёма Клименко, он проявил себя как настоящий капитан, у него тоже есть сложности с травмами. Или Игорь Вольхин, которому прогнозировали отсутствие на три—четыре недели, но он сказал: «Тренер, я должен играть». Спасибо им за это», — приводит слова Богичевича пресс-служба турнира.