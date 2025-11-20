Белоусов прокомментировал победу УНИКСа в матче с «Енисеем»

Защитник УНИКСа Иван Белоусов прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (88:74).

«Енисей» – хорошая команда. Они приехали к нам с четырьмя победами подряд. Поэтому мы серьёзно настраивались на эту игру. Думаю, нам удалось переломить ход встречи за счёт агрессивной защиты, перехватов, быстрых прорывов и лёгких очков.

Действительно, любая команда дома выступает хорошо. Считаю, наше преимущество в том, что мы на каждый матч стараемся выходить с отличным настроем и показывать именно агрессивную оборону. Мы команда, которая играет от защиты», — приводит слова Белоусова пресс-служба УНИКСа.