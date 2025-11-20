Скидки
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Баскетбол Новости

Белоусов прокомментировал победу УНИКСа в матче с «Енисеем»

Белоусов прокомментировал победу УНИКСа в матче с «Енисеем»
Комментарии

Защитник УНИКСа Иван Белоусов прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем» (88:74).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
88 : 74
Енисей
Красноярск
УНИКС: Рейнольдс - 26, Бингэм - 23, Д. Кулагин - 14, Беленицкий - 7, Швед - 7, Захаров - 6, Абдулбасиров - 3, Белоусов - 2, Халилулаев, Илюк, Стуленков, Лопатин
Енисей: Тасич - 16, Сонько - 11, Коулмэн - 10, Рыжов - 10, Артис - 8, Долинин - 7, Шлегель - 5, Ванин - 4, Ведищев - 3, Скуратов, Середа

«Енисей» – хорошая команда. Они приехали к нам с четырьмя победами подряд. Поэтому мы серьёзно настраивались на эту игру. Думаю, нам удалось переломить ход встречи за счёт агрессивной защиты, перехватов, быстрых прорывов и лёгких очков.

Действительно, любая команда дома выступает хорошо. Считаю, наше преимущество в том, что мы на каждый матч стараемся выходить с отличным настроем и показывать именно агрессивную оборону. Мы команда, которая играет от защиты», — приводит слова Белоусова пресс-служба УНИКСа.

