«Монако» разгромило АСВЕЛ с отрывом в 32 очка в Евролиге
Поделиться
20 ноября в Лионе состоялся матч регулярного чемпионата Евролиги между клубом «Монако» и командой АСВЕЛ. Встреча завершилась со счётом 84:52 (14:11, 20:10, 30:19, 20:12) в пользу «Монако».
Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
19 ноября 2025, среда. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
52 : 84
Монако
Монако, Монако
АСВЕЛ: Селжас, Атамна, Харрисон, Heurtel, Ажинса, Масса, Нгуама, Лайти, Ндиайе, Уотсон, Вотье, Траоре
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Макунду, Тайс, Диалло, Хэйс, Тарпей, Бегарен, Недович, Стразель, Миротич, Джеймс
Наиболее результативным игроком в составе «Монако» стал 35-летний американский разыгрывающий защитник Майк Джеймс. В ходе встречи он набрал 12 очков, сделал один подбор, отдал семь передач, а также совершил два перехвата.
Самым результативным игроком в составе французской команды стал 36-летний французский защитник Томас Эртель. Ему удалось набрать семь очков, сделать один подбор, а также отдать две передачи при четырёх потерях.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 ноября 2025
-
00:25
-
00:12
-
00:00
- 19 ноября 2025
-
23:58
-
23:47
-
22:23
-
22:00
-
21:52
-
21:48
-
21:45
-
21:40
-
21:11
-
20:49
-
20:30
-
19:02
-
18:56
-
17:14
-
16:59
-
16:44
-
16:19
-
16:01
-
15:40
-
15:17
-
14:57
-
14:36
-
14:16
-
13:50
-
13:33
-
13:17
-
12:58
-
12:36
-
12:15
-
12:01
-
11:46
-
11:19