Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Монако» разгромило АСВЕЛ с отрывом в 32 очка в Евролиге

«Монако» разгромило АСВЕЛ с отрывом в 32 очка в Евролиге
Комментарии

20 ноября в Лионе состоялся матч регулярного чемпионата Евролиги между клубом «Монако» и командой АСВЕЛ. Встреча завершилась со счётом 84:52 (14:11, 20:10, 30:19, 20:12) в пользу «Монако».

Евролига . Регулярный чемпионат. 12-й тур
19 ноября 2025, среда. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
52 : 84
Монако
Монако, Монако
АСВЕЛ: Селжас, Атамна, Харрисон, Heurtel, Ажинса, Масса, Нгуама, Лайти, Ндиайе, Уотсон, Вотье, Траоре
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Макунду, Тайс, Диалло, Хэйс, Тарпей, Бегарен, Недович, Стразель, Миротич, Джеймс

Наиболее результативным игроком в составе «Монако» стал 35-летний американский разыгрывающий защитник Майк Джеймс. В ходе встречи он набрал 12 очков, сделал один подбор, отдал семь передач, а также совершил два перехвата.

Самым результативным игроком в составе французской команды стал 36-летний французский защитник Томас Эртель. Ему удалось набрать семь очков, сделать один подбор, а также отдать две передачи при четырёх потерях.

Материалы по теме
Гомельский отреагировал на назначение Паскуаля на пост главного тренера «Барселоны»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android