«Монако» разгромило АСВЕЛ с отрывом в 32 очка в Евролиге

20 ноября в Лионе состоялся матч регулярного чемпионата Евролиги между клубом «Монако» и командой АСВЕЛ. Встреча завершилась со счётом 84:52 (14:11, 20:10, 30:19, 20:12) в пользу «Монако».

Наиболее результативным игроком в составе «Монако» стал 35-летний американский разыгрывающий защитник Майк Джеймс. В ходе встречи он набрал 12 очков, сделал один подбор, отдал семь передач, а также совершил два перехвата.

Самым результативным игроком в составе французской команды стал 36-летний французский защитник Томас Эртель. Ему удалось набрать семь очков, сделать один подбор, а также отдать две передачи при четырёх потерях.