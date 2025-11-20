Скидки
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Монако. Прямая трансляция
22:00 Мск
Евролига: результаты матчей на 19 ноября
В среду, 19 ноября, в Евролиге состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026. Поклонники европейского баскетбола смогли увидеть один матч 12-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Евролига. Результаты матчей на 19 ноября:

АСВЕЛ — «Монако» — 52:84.

Первое место в турнирной таблице Евролиги в данный момент занимает израильский клуб «Хапоэль» из Тель-Авива, на счету которого восемь побед и три поражения. Вторую строчку занимает сербская «Црвена Звезда» с аналогичной разницей побед и поражений. Тройку сильнейших замыкает литовский «Жальгирис» (семь побед и четыре поражения).

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
