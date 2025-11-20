Скидки
Главная Баскетбол Новости

Еврокубок: результаты матчей 19 ноября

19 ноября состоялся очередной игровой день 8-го тура регулярного чемпионата сезона-2025/2026 Еврокубка. В общей сложности болельщики смогли посмотреть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей на 19 ноября.

«Тюрк Телеком» — «Бешикташ» — 84:93;
«Паниониос» — «Лиеткабелис» — 72:79;
«Цедевита-Олимпия» — «Гамбург Тауэрс» — 93:73;
«Умана Рейер» — «Манреза» — 97:93;
«Лондон Лайонс» — «Бурк» — 68:72.

Текущий обладатель трофея Еврокубка — израильская команда «Хапоэль» из Тель-Авива. В финале клуб уверенно обыграл испанский коллектив «Гран Канария», одержав победу в обоих матчах.

