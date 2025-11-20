Скидки
«Ещё увидите». Один из сотрудников клуба НБА ответил, что думает об уровне Егора Дёмина

Комментарии

Один из сотрудников команды НБА, принимающий кадровые решения, поделился мнением об игроке «Бруклин Нетс» Егоре Дёмине. Специалист, пожелавший остаться анонимным, высоко оценил перспективы спортсмена.

«Егор вырастет в очень сильного баскетболиста. Он станет очень-очень хорошим игроком. Его прогресс будет заметен ещё до конца сезона… А через три-четыре года, когда вокруг него появятся настоящие сильные игроки, вы увидите его настоящий уровень», — приводит слова анонимного сотрудника команды НБА NetsDaily.

К настоящему моменту Дёмин принял участие в 13 матчах, в которых в среднем набирал 7,4 очка, совершал три подбора и отдавал 3,4 передачи.

Александр Овечкин встретился с Егором Дёминым:

