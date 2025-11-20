«Развитие будет экспоненциальным». В США высказались о Егоре Дёмине

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Билли Рейнхардт поделился мнением о новичках «Бруклин Нетс» Егоре Дёмине и Дрейке Пауэлле. Оба были выбраны командой на драфте НБА 2025 года.

«Егор Дёмин и Дрейк Пауэлл продвинулись дальше, чем я ожидал на этом этапе их дебютного сезона. И ощущение, что оба становятся лучше с каждой неделей. Это умные, с отличными личными качествами и рабочей этикой игроки. Развитие, возможно, нелинейное, но для 19-летних оно будет экспоненциальным», — написал Рейнхардт на своей странице в социальных сетях.

Представление Егора Дёмина в стартовой пятёрке «Бруклина»: