Баскетбол

«Развитие будет экспоненциальным». В США высказались о Егоре Дёмине

«Развитие будет экспоненциальным». В США высказались о Егоре Дёмине
Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Билли Рейнхардт поделился мнением о новичках «Бруклин Нетс» Егоре Дёмине и Дрейке Пауэлле. Оба были выбраны командой на драфте НБА 2025 года.

«Егор Дёмин и Дрейк Пауэлл продвинулись дальше, чем я ожидал на этом этапе их дебютного сезона. И ощущение, что оба становятся лучше с каждой неделей. Это умные, с отличными личными качествами и рабочей этикой игроки. Развитие, возможно, нелинейное, но для 19-летних оно будет экспоненциальным», — написал Рейнхардт на своей странице в социальных сетях.

Тренер «Бруклина» строг к Егору Дёмину. Любая ошибка — и мгновенно на скамейку
Тренер «Бруклина» строг к Егору Дёмину. Любая ошибка — и мгновенно на скамейку

Представление Егора Дёмина в стартовой пятёрке «Бруклина»:

