«Оскорбление для баскетбола». Авторитетный журналист в США высказался о «Бруклине»

Главный редактор NetsDaily Энтони Пуччио поделился мнением о выступлении «Бруклин Нетс» в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

На данный момент подопечные Жорди Фернандеса одержали две победы, потерпев 12 поражений. Команда располагается на 13-м месте в турнирной таблице НБА Восточной конференции.

«Бруклин Нетс» одержал две победы и потерпел 12 поражений. Команда проигрывает в среднем с разницей в 11,6 очка и до сих пор не одержала ни одной домашней победы.

Тот факт, что в лиге есть три клуба, которые выступают хуже них, является оскорблением для баскетбола», — написал Пуччио на своей странице в социальных сетях.

