Анадолу Эфес Стамбул — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Этот вопрос зададут многие фанаты». Эксперт из США упомянул Дёмина после поражения «Нетс»

Американский эксперт Фрэнк Изола поделился мнением о недавнем матче между «Бруклин Нетс» и «Бостон Селтикс» (99:113) в рамках регулярного чемпионата НБА, акцентировав внимание на минутах россиянина Егора Дёмина («Бруклин»).

НБА — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
99 : 113
Бостон Селтикс
Бостон
Бруклин Нетс: Портер - 25, Шарп - 16, Клауни - 13, Уильямс - 12, Дёмин - 12, Мартин - 8, Клэкстон - 7, Пауэлл - 3, Мэнн - 3, Вульф, Уилсон, Траоре
Бостон Селтикс: Браун - 29, Притчард - 22, Уайт - 15, Саймонс - 11, Майнотт - 10, Хозер - 8, Кета - 6, Гарза - 5, Уолш - 4, Шейерман - 3, Харпер Мл., Тиллман, Гонсалес, Буше

«Ещё один вопрос, который зададут многие фанаты «Нетс». Надеюсь, Жорди Фернандес [главный тренер «Бруклина»] ответит на пресс-конференции. Новичок Егор Дёмин сыграл всего четыре минуты и 17 секунд в четвёртой четверти. Шесть других игроков «Бруклина» провели на площадке больше.

Думаю, в январе, феврале и марте мы увидим, что новички будут играть больше. Но многие фанаты «Нетс» будут задаваться вопросом: почему мы не видим этого парня в четвёртой четверти?» — сказал Изола в эфире передачи на YESNetwork.

Александр Овечкин встретился с Егором Дёминым:

