«Этот вопрос зададут многие фанаты». Эксперт из США упомянул Дёмина после поражения «Нетс»

Американский эксперт Фрэнк Изола поделился мнением о недавнем матче между «Бруклин Нетс» и «Бостон Селтикс» (99:113) в рамках регулярного чемпионата НБА, акцентировав внимание на минутах россиянина Егора Дёмина («Бруклин»).

«Ещё один вопрос, который зададут многие фанаты «Нетс». Надеюсь, Жорди Фернандес [главный тренер «Бруклина»] ответит на пресс-конференции. Новичок Егор Дёмин сыграл всего четыре минуты и 17 секунд в четвёртой четверти. Шесть других игроков «Бруклина» провели на площадке больше.

Думаю, в январе, феврале и марте мы увидим, что новички будут играть больше. Но многие фанаты «Нетс» будут задаваться вопросом: почему мы не видим этого парня в четвёртой четверти?» — сказал Изола в эфире передачи на YESNetwork.

Александр Овечкин встретился с Егором Дёминым: