Лука Дончич прокомментировал возвращение Леброна Джеймса после травмы

Словенский разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич высказался о возвращении в строй после травмы 40-летнего лёгкого форварда Леброна Джеймса. В домашнем матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз» (140:126) именитый ветеран впервые в сезоне-2025/2026 вышел на площадку, стартовый отрезок сезона Леброн пропустил из-за проблем с седалищным нервом.

«Он давно не играл в баскетбол. Для первого матча выглядел потрясающе. Продолжит входить в ритм и очень нам поможет», — приводит слова Дончича Spectrum SportsNet.

В матче с «Джаз» Леброн провёл на паркете 29 минут и 37 секунд и оформил дабл-дабл — в его активе 11 очков и 12 результативных передач, а также три подбора.

