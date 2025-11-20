Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич прокомментировал возвращение Леброна Джеймса после травмы

Лука Дончич прокомментировал возвращение Леброна Джеймса после травмы
Комментарии

Словенский разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич высказался о возвращении в строй после травмы 40-летнего лёгкого форварда Леброна Джеймса. В домашнем матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз» (140:126) именитый ветеран впервые в сезоне-2025/2026 вышел на площадку, стартовый отрезок сезона Леброн пропустил из-за проблем с седалищным нервом.

НБА — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
140 : 126
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 37, Ривз - 26, Эйтон - 20, Ларэвиа - 16, Джеймс - 11, Хэйс - 8, Винсент - 6, Хатимура - 6, Смарт - 5, Джеймс - 3, Тьеро - 2, Вандербилт, Кнехт, Клебер
Юта Джаз: Джордж - 34, Маркканен - 31, Михайлюк - 13, Бэйли - 13, Нуркич - 10, Кольер - 9, Андерсон - 5, Уильямс - 4, Харклесс - 4, Сенсабо - 3, Хендрикс, Клейтон, Лав

«Он давно не играл в баскетбол. Для первого матча выглядел потрясающе. Продолжит входить в ритм и очень нам поможет», — приводит слова Дончича Spectrum SportsNet.

В матче с «Джаз» Леброн провёл на паркете 29 минут и 37 секунд и оформил дабл-дабл — в его активе 11 очков и 12 результативных передач, а также три подбора.

Сейчас читают:
Леброн Джеймс — живая легенда НБА! Никто до него не выходил в 23 сезонах
Леброн Джеймс — живая легенда НБА! Никто до него не выходил в 23 сезонах

Леброн Джеймс зажигает на концерте Bad Bunny:

Материалы по теме
«Безумие». Дончич высказался о Леброне после первого матча Джеймса в этом сезоне НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android