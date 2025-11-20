«Отличный парень из G-лиги». Остин Ривз — о возвращении Леброна Джеймса на паркет

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз иронично прокомментировал возвращении в строй после травмы 40-летнего лёгкого форварда Леброна Джеймса. В домашнем матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз» (140:126) Леброн впервые в сезоне-2025/2026 вышел на площадку, стартовый отрезок сезона ветеран пропустил из-за проблем с седалищным нервом.

«Отличный парень из G-лиги (Лига фарм-клубов НБА. — Прим. «Чемпионата»). Лига развития ему помогла», — приводит слова Ривза Spectrum SportsNet.

В матче с «Джаз» Леброн провёл на паркете 29 минут и 37 секунд и оформил дабл-дабл — в его активе 11 очков и 12 результативных передач, а также три подбора.

