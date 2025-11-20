Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Отличный парень из G-лиги». Остин Ривз — о возвращении Леброна Джеймса на паркет

«Отличный парень из G-лиги». Остин Ривз — о возвращении Леброна Джеймса на паркет
Комментарии

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз иронично прокомментировал возвращении в строй после травмы 40-летнего лёгкого форварда Леброна Джеймса. В домашнем матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз» (140:126) Леброн впервые в сезоне-2025/2026 вышел на площадку, стартовый отрезок сезона ветеран пропустил из-за проблем с седалищным нервом.

НБА — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
140 : 126
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 37, Ривз - 26, Эйтон - 20, Ларэвиа - 16, Джеймс - 11, Хэйс - 8, Винсент - 6, Хатимура - 6, Смарт - 5, Джеймс - 3, Тьеро - 2, Вандербилт, Кнехт, Клебер
Юта Джаз: Джордж - 34, Маркканен - 31, Михайлюк - 13, Бэйли - 13, Нуркич - 10, Кольер - 9, Андерсон - 5, Уильямс - 4, Харклесс - 4, Сенсабо - 3, Хендрикс, Клейтон, Лав

«Отличный парень из G-лиги (Лига фарм-клубов НБА. — Прим. «Чемпионата»). Лига развития ему помогла», — приводит слова Ривза Spectrum SportsNet.

В матче с «Джаз» Леброн провёл на паркете 29 минут и 37 секунд и оформил дабл-дабл — в его активе 11 очков и 12 результативных передач, а также три подбора.

Сейчас читают:
Леброн Джеймс — живая легенда НБА! Никто до него не выходил в 23 сезонах
Леброн Джеймс — живая легенда НБА! Никто до него не выходил в 23 сезонах

Леброн Джеймс зажигает на концерте Bad Bunny:

Материалы по теме
Лука Дончич прокомментировал возвращение Леброна Джеймса после травмы
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android