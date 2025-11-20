«Голден Стэйт» без Карри и Батлера уступил «Майами», Голдин не сыграл

В ночь с 19 на 20 ноября мск на паркете арены «Касейя Центр» в Майами (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Майами Хит» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 110:96.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Майами» Норман Пауэлл — 25 очков, шесть подборов и три результативные передачи.

Лидеры калифорнийцев разыгрывающий защитник Стефен Карри и лёгкий форвард Джимми Батлер пропустили матч из-за травм. Российский центровой «Майами» Владислав Голдин был включён в заявку на игру, но так и не вышел на площадку.