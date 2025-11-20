«Голден Стэйт» без Карри и Батлера уступил «Майами», Голдин не сыграл
В ночь с 19 на 20 ноября мск на паркете арены «Касейя Центр» в Майами (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Майами Хит» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 110:96.
НБА — регулярный чемпионат
20 ноября 2025, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
110 : 96
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Майами Хит: Пауэлл - 25, Адебайо - 20, Уиггинс - 17, Жакез-мл. - 12, Фонтеккио - 10, Ларссон - 10, Уэр - 7, Митчелл - 5, Смит - 4, Йович, Джонсон, Янг, Голдин
Голден Стэйт Уорриорз: Подзиемски - 20, Пост - 19, Хилд - 18, Спенсер - 11, Муди - 9, Джексон-Дэвис - 8, Пэйтон II - 7, Сантос - 4, Куминга, Ричард, Роу
Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Майами» Норман Пауэлл — 25 очков, шесть подборов и три результативные передачи.
Лидеры калифорнийцев разыгрывающий защитник Стефен Карри и лёгкий форвард Джимми Батлер пропустили матч из-за травм. Российский центровой «Майами» Владислав Голдин был включён в заявку на игру, но так и не вышел на площадку.
