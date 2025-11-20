Скидки
Баскетбол

Оклахома-Сити Тандер — Сакраменто Кингз, результат матча 20 ноября 2025, счет 113:99, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

33 очка Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Сакраменто»


В ночь с 19 на 20 ноября мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между действующим чемпионом «Оклахома-Сити Тандер» и «Сакраменто Кингз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 113:99.

НБА — регулярный чемпионат
20 ноября 2025, четверг. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
113 : 99
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 33, Холмгрен - 21, Дорт - 14, Митчелл - 13, Уоллес - 12, Джо - 7, Хартенштайн - 4, Янгблад - 3, Уильямс - 2, Карузо - 2, Карлсон - 2, Дженг, Барнхайзер
Сакраменто Кингз: Шрёдер - 21, Дерозан - 17, Монк - 16, Ачиува - 15, Лавин - 8, Уэстбрук - 7, Рейно - 7, Юбэнкс - 6, Эллис - 2, Клиффорд, Макдермотт, Шарич, Картер

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер (33 очка, восемь подборов и три результативные передачи). В составе гостей больше других набрал немецкий разыгрывающий защитник Деннис Шрёдер — 21 очко, пять подборов и три ассиста.

«Тандер» выиграли седьмой матч подряд, «Сакраменто» продлил до семи игр серию поражений.


