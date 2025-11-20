33 очка Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Сакраменто»
Поделиться
В ночь с 19 на 20 ноября мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между действующим чемпионом «Оклахома-Сити Тандер» и «Сакраменто Кингз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 113:99.
НБА — регулярный чемпионат
20 ноября 2025, четверг. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
113 : 99
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 33, Холмгрен - 21, Дорт - 14, Митчелл - 13, Уоллес - 12, Джо - 7, Хартенштайн - 4, Янгблад - 3, Уильямс - 2, Карузо - 2, Карлсон - 2, Дженг, Барнхайзер
Сакраменто Кингз: Шрёдер - 21, Дерозан - 17, Монк - 16, Ачиува - 15, Лавин - 8, Уэстбрук - 7, Рейно - 7, Юбэнкс - 6, Эллис - 2, Клиффорд, Макдермотт, Шарич, Картер
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер (33 очка, восемь подборов и три результативные передачи). В составе гостей больше других набрал немецкий разыгрывающий защитник Деннис Шрёдер — 21 очко, пять подборов и три ассиста.
«Тандер» выиграли седьмой матч подряд, «Сакраменто» продлил до семи игр серию поражений.
Комментарии
- 20 ноября 2025
-
06:42
-
06:28
-
05:58
-
05:25
-
04:53
-
04:30
-
04:20
-
00:56
-
00:25
-
00:12
-
00:00
- 19 ноября 2025
-
23:58
-
23:47
-
22:23
-
22:00
-
21:52
-
21:48
-
21:45
-
21:40
-
21:11
-
20:49
-
20:30
-
19:02
-
18:56
-
17:14
-
16:59
-
16:44
-
16:19
-
16:01
-
15:40
-
15:17
-
14:57
-
14:36
-
14:16
-
13:50