33 очка Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Сакраменто»

В ночь с 19 на 20 ноября мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между действующим чемпионом «Оклахома-Сити Тандер» и «Сакраменто Кингз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 113:99.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер (33 очка, восемь подборов и три результативные передачи). В составе гостей больше других набрал немецкий разыгрывающий защитник Деннис Шрёдер — 21 очко, пять подборов и три ассиста.

«Тандер» выиграли седьмой матч подряд, «Сакраменто» продлил до семи игр серию поражений.