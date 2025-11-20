Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Нью-Орлеан Пеликанс — Денвер Наггетс, результат матча 20 ноября 2025, счёт 118:125, регулярный чемпионат НБА 2025/2026, Йокич

Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» нанести «Нью-Орлеану» 13-е поражение в 15 матчах НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Утром 20 ноября мск на паркете арены «Смути Кинг-центр» в Нью-Орлеане (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Денвер Наггетс». Гости выиграли встречу со счётом 125:118.

НБА — регулярный чемпионат
20 ноября 2025, четверг. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
118 : 125
Денвер Наггетс
Денвер
Нью-Орлеан Пеликанс: Куин - 30, Мёрфи - 23, Фирс - 16, Уильямсон - 14, Джонс - 9, Пиви - 9, Мисси - 7, Хоукинс - 6, Альварадо - 2, Бей - 2, Джордан, Макгауэнс, Луни
Денвер Наггетс: Уотсон - 32, Йокич - 28, Мюррэй - 16, Валанчюнас - 14, Джонсон - 14, Браун - 12, Хардуэй-младший - 7, Ннаджи - 2, Тайсон, Джонс, Пикетт

Самым результативным игроком матча стал американский защитник гостей Пейтон Уотсон, на счету которого дабл-дабл: 31 очка и 12 подборов. Также в его активе три результативных передачи. Лидер «Наггетс» сербский центровой Никола Йокич оформил трипл-дабл: 28 очков, 11 подборов и 12 результативных передач. Больше всех очков (30) в составе хозяев набрал американец Дерик Куин.

Отметим, что «Денвер» нанёс «Нью-Орлеану» 13-е поражение в 15 встречах на старте сезона. При этом, «пеликаны» не знают побед в семи играх подряд.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Материалы по теме
«Голден Стэйт» без Карри и Батлера уступил «Майами», Голдин не сыграл

Рекорды НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android