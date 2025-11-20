Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» нанести «Нью-Орлеану» 13-е поражение в 15 матчах НБА

Утром 20 ноября мск на паркете арены «Смути Кинг-центр» в Нью-Орлеане (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Денвер Наггетс». Гости выиграли встречу со счётом 125:118.

Самым результативным игроком матча стал американский защитник гостей Пейтон Уотсон, на счету которого дабл-дабл: 31 очка и 12 подборов. Также в его активе три результативных передачи. Лидер «Наггетс» сербский центровой Никола Йокич оформил трипл-дабл: 28 очков, 11 подборов и 12 результативных передач. Больше всех очков (30) в составе хозяев набрал американец Дерик Куин.

Отметим, что «Денвер» нанёс «Нью-Орлеану» 13-е поражение в 15 встречах на старте сезона. При этом, «пеликаны» не знают побед в семи играх подряд.

Рекорды НБА: