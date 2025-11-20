Никола Йокич оформил трипл-дабл в третьем матче НБА подряд

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Нью-Орлеан Пеликанс» (125:118) набрал 28 очков, а также сделал 11 подборов и 12 результативных передач, оформив третий трипл-дабл подряд.

Отметим, что в предыдущем матче с «Чикаго Буллз» (127:130) серб набрал 36 очков, сделал 18 подборов и отдал 13 передач, а в игре с «Миннесотой Тимбервулвз» (123:112) в его активе 27 очков, 12 подборов и 11 результативных передач.

В нынешнем сезоне НБА Никола к настоящему моменту принял участие в 14 матчах, в которых в среднем набирал 29,1 очка, совершал 13,2 подбора и отдавал 11,1 передачи.

