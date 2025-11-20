Скидки
Баскетбол

Никола Йокич оформил трипл-дабл в третьем матче НБА подряд

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Нью-Орлеан Пеликанс» (125:118) набрал 28 очков, а также сделал 11 подборов и 12 результативных передач, оформив третий трипл-дабл подряд.

НБА — регулярный чемпионат
20 ноября 2025, четверг. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
118 : 125
Денвер Наггетс
Денвер
Нью-Орлеан Пеликанс: Куин - 30, Мёрфи - 23, Фирс - 16, Уильямсон - 14, Джонс - 9, Пиви - 9, Мисси - 7, Хоукинс - 6, Альварадо - 2, Бей - 2, Джордан, Макгауэнс, Луни
Денвер Наггетс: Уотсон - 32, Йокич - 28, Мюррэй - 16, Валанчюнас - 14, Джонсон - 14, Браун - 12, Хардуэй-младший - 7, Ннаджи - 2, Тайсон, Джонс, Пикетт

Отметим, что в предыдущем матче с «Чикаго Буллз» (127:130) серб набрал 36 очков, сделал 18 подборов и отдал 13 передач, а в игре с «Миннесотой Тимбервулвз» (123:112) в его активе 27 очков, 12 подборов и 11 результативных передач.

В нынешнем сезоне НБА Никола к настоящему моменту принял участие в 14 матчах, в которых в среднем набирал 29,1 очка, совершал 13,2 подбора и отдавал 11,1 передачи.

Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» нанести «Нью-Орлеану» 13-е поражение в 15 матчах НБА

У кого больше всех очков в НБА:

