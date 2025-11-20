Скидки
Анадолу Эфес Стамбул — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Баскетбол Новости

Чемпион НБА «Оклахома» выиграла семь матчей подряд и 15 из 16 со старта сезона

Комментарии

Действующий чемпион НБА «Оклахома-Сити Тандер» продлила победную серию в новом регулярном чемпионате — 2025/2026 до семи матчей. В ночь с 19 на 20 ноября мск «Тандер» на своей площадке переиграли со счётом 113:99 «Сакраменто Кингз».

НБА — регулярный чемпионат
20 ноября 2025, четверг. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
113 : 99
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 33, Холмгрен - 21, Дорт - 14, Митчелл - 13, Уоллес - 12, Джо - 7, Хартенштайн - 4, Янгблад - 3, Уильямс - 2, Карузо - 2, Карлсон - 2, Дженг, Барнхайзер
Сакраменто Кингз: Шрёдер - 21, Дерозан - 17, Монк - 16, Ачиува - 15, Лавин - 8, Уэстбрук - 7, Рейно - 7, Юбэнкс - 6, Эллис - 2, Клиффорд, Макдермотт, Шарич, Картер

Всего со старта нового сезона «Оклахома» одержала 15 побед в 16 встречах, что является лучшим показателем в лиге. «Тандер» с отрывом лидируют не только в Западной конференции, где ближайший преследователь «Денвер Наггетс» потерпел три поражения при 11 победах, но и во всей НБА: в активе лучшего на текущий момент клуба Востока «Детройт Пистонс» 13 побед в 15 матчах.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА

Видео: Игроки «Оклахомы» оставили ящики нетронутого шампанского

Комментарии
