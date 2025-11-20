Чемпион НБА «Оклахома» выиграла семь матчей подряд и 15 из 16 со старта сезона

Действующий чемпион НБА «Оклахома-Сити Тандер» продлила победную серию в новом регулярном чемпионате — 2025/2026 до семи матчей. В ночь с 19 на 20 ноября мск «Тандер» на своей площадке переиграли со счётом 113:99 «Сакраменто Кингз».

Всего со старта нового сезона «Оклахома» одержала 15 побед в 16 встречах, что является лучшим показателем в лиге. «Тандер» с отрывом лидируют не только в Западной конференции, где ближайший преследователь «Денвер Наггетс» потерпел три поражения при 11 победах, но и во всей НБА: в активе лучшего на текущий момент клуба Востока «Детройт Пистонс» 13 побед в 15 матчах.

