Анадолу Эфес Стамбул — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

НБА – 2025/2026: результаты на 20 ноября, календарь, таблица

НБА: результаты игр 20 ноября
Комментарии

В ночь на 20 ноября в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканского баскетбола смогли увидеть девять матчей. Предлагаем ознакомиться с их результатами.

НБА. Результаты матчей 20 ноября:

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Чикаго Буллз» — 121:122;
«Даллас Маверикс» — «Нью-Йорк Никс» — 111:113;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Денвер Наггетс» — 118:125;
«Оклахома-Сити Тандер» — «Сакраменто Кингз» — 113:99;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Вашингтон Уизардс» — 120:109;
«Майами Хит» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 110:96;
«Кливленд Кавальерс» — «Хьюстон Рокетс» — 104:114;
«Индиана Пэйсерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 127:118;
«Филадельфия Сиксерс» — «Торонто Рэпторс» — 112:121.

Календарь НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица НБА сезона-2025/2026
