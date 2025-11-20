НБА: результаты игр 20 ноября

В ночь на 20 ноября в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканского баскетбола смогли увидеть девять матчей. Предлагаем ознакомиться с их результатами.

НБА. Результаты матчей 20 ноября:

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Чикаго Буллз» — 121:122;

«Даллас Маверикс» — «Нью-Йорк Никс» — 111:113;

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Денвер Наггетс» — 118:125;

«Оклахома-Сити Тандер» — «Сакраменто Кингз» — 113:99;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Вашингтон Уизардс» — 120:109;

«Майами Хит» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 110:96;

«Кливленд Кавальерс» — «Хьюстон Рокетс» — 104:114;

«Индиана Пэйсерс» — «Шарлотт Хорнетс» — 127:118;

«Филадельфия Сиксерс» — «Торонто Рэпторс» — 112:121.