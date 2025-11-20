Скидки
Реал Мадрид — Жальгирис Каунас. Прямая трансляция
22:45 Мск
Баскетбол

Расписание матчей баскетбольной Евролиги — 2025/2026 на 20 ноября

В четверг, 20 ноября, в Евролиге состоится очередные матчи 12-го тура сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут увидеть четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием ближайших игр.

Евролига. Расписание матчей на 20 ноября:

20:30 мск — «Анадолу Эфес» — «Барселона»;
22:15 мск — «Панатинаикос» — «Дубай»;
22:30 мск — «Олимпия» — «Хапоэль» Тель-Авив;
22:45 мск — «Реал» Мадрид — «Жальгирис».

После 11 проведённых матчей лидером турнирной таблицы является дебютант нынешнего сезона и чемпион Еврокубка минувшего розыгрыша «Хапоэль» из Тель-Авива, одержавший восемь побед при трёх поражениях.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
