В четверг, 20 ноября, в Евролиге состоится очередные матчи 12-го тура сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут увидеть четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием ближайших игр.
Евролига. Расписание матчей на 20 ноября:
20:30 мск — «Анадолу Эфес» — «Барселона»;
22:15 мск — «Панатинаикос» — «Дубай»;
22:30 мск — «Олимпия» — «Хапоэль» Тель-Авив;
22:45 мск — «Реал» Мадрид — «Жальгирис».
После 11 проведённых матчей лидером турнирной таблицы является дебютант нынешнего сезона и чемпион Еврокубка минувшего розыгрыша «Хапоэль» из Тель-Авива, одержавший восемь побед при трёх поражениях.