В четверг, 20 ноября, в Евролиге состоится очередные матчи 12-го тура сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут увидеть четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием ближайших игр.

Евролига. Расписание матчей на 20 ноября:

20:30 мск — «Анадолу Эфес» — «Барселона»;

22:15 мск — «Панатинаикос» — «Дубай»;

22:30 мск — «Олимпия» — «Хапоэль» Тель-Авив;

22:45 мск — «Реал» Мадрид — «Жальгирис».

После 11 проведённых матчей лидером турнирной таблицы является дебютант нынешнего сезона и чемпион Еврокубка минувшего розыгрыша «Хапоэль» из Тель-Авива, одержавший восемь побед при трёх поражениях.