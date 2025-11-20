«Кучка оборванцев». Егор Вяльцев рассказал о строгой дисциплине у легендарного Ивковича

40-летний российский баскетболист, а ныне тренер Егор Вяльцев рассказал историю о работе с легендарным тренером Душаном Ивковичем в ЦСКА.

— Ивкович известен как очень строгий тренер… У тебя есть история про его дисциплину?

— О да! Я тогда сразу понял, куда попал. Нам сказали, что мы все должны быть одеты в одинаковое, на обед приходим все вместе, телефоны запрещены, всех ждём за столом до последнего игрока — это чтобы наладить коммуникацию… Плюс нас расселяли так, чтобы иностранцы жили с россиянами, чтобы мы быстрее научились свободно говорить по-английски и начинали общаться с легионерами. Я сначала не понял этого, но со временем осознал, зачем это всё.

А история эта из Златибора… У нас должна была быть вечерняя тренировка на стадионе, на улице, и бегать по камням я взял старые кроссовки. Мы с Серёгой Моней вместе решили, что зачем брать новые? Носки старые, кроссовки старые, какие-то шорты свои… Вышли, подождали всех, поняли, что всё правильно — никто новое не надел, все были кто в лес, кто по дрова.

До стадиона было идти минут 5-7, Ивкович уже там нас ждал. Перед нами «Панатинаикос» с Обрадовичем тренировался на стадионе — и все в одном и том же, все в зелёном, в одинаковых кроссовках и в белых носочках. Было видно, что это команда уровнем выше. Ты их по телевизору смотрел по праздникам, а сейчас они вот бегают по тому же стадиону, что и ты. Ивкович и его ассистенты говорили в стороне с Обрадовичем, а потом Душан как на нас повернулся… Натурально кучка оборванцев подошла. Он не понимает, что происходит, подзывает к себе Андрея Щепанкова и говорит: «Скажи им, что у них есть пять минут на первый раз».

Мы все поняли, что сейчас домой, по ходу, поедем. Все бегом в отель, я со слезами на глазах обувал новые кроссовки. Они из белых сразу в зелёные превратились… Но потом я понял, что это нормально, потому что приехали обратно в Москву и ещё несколько пар получили, — приводит слова Вяльцева «Перехват».