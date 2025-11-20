Скидки
Реал Мадрид — Жальгирис Каунас. Прямая трансляция
22:45 Мск
БК «Зенит» подписал бывшего игрока НБА

30-летний американский баскетболист Ноа Вонле, выступающий на позициях центрового и мощного форварда, подписал контракт с командой Единой лиги ВТБ «Зенит», о чём сообщила пресс-служба санкт-петербуржского клуба.

Контракт баскетболиста рассчитан до конца сезона-2025/2026.

Ноа был выбран на драфте НБА в 2014 году под девятым номером в первом раунде командой «Шарлотт Хорнетс». В составе «шершней» Ноа провёл один сезон, после чего в период с 2015 по 2023 год выступал за «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Чикаго Буллз», «Нью-Йорк Никс», «Миннесоту Тимбервулвз», «Денвер Наггетс», «Бруклин Нетс» и «Бостон Селтикс». Всего центровой провёл 373 матча в НБА, 11 из которых — в плей-офф. Дважды его команды («Денвер» и «Бостон») доходили до полуфинала НБА.

В сезоне-2021/2022 и cезоне-2023/2024 Вонле выступал за китайский клуб «Шанхай Шаркс».

