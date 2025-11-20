Скидки
Реал Мадрид — Жальгирис Каунас. Прямая трансляция
Дэмьен Лиллард заявил о желании вернуться в свой университет перед завершением карьеры

35-летний американский баскетболист Дэмьен Лиллард, выступающий на позиции разыгрывающего защитника за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Портленд Трэйл Блэйзерс», высказался о своём желании сыграть за родной университет.

«Раз у меня остался ещё один год права на выступления… значит ли это, что я могу вернуться и отыграть свой последний сезон в университете Уэбер Стейт перед тем, как завершить карьеру в баскетболе?» — написал Лиллард в социальной сети Х.

Свою студенческую карьеру Дэмьен провёл в штате Юта, обучаясь в университете Уэбер Стейт и играя за команду «Уэбер Стейт Уайлдкэтс».

