Видео: Егор Дёмин на презентации бренда легендарного Дуэйна Уэйда

19-летний российский баскетболист Егор Дёмин, играющий на позиции разыгрывающего защитника за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», выложил в социальных сетях фотографии с медиадня бренда легендарного игрока Дуэйна Уэда, с которым Егор заключил контракт.

Дуэйн Уэйд после подписания соглашения с китайским производителем обуви и одежды Li-Ning основал свой суббренд под эгидой восточной компании под названием Way of Wade.

Фото: wayofwade.com

Егор был выбран «Бруклином» на драфте 2025 года под восьмым номером в первом раунде, став первым российским игроком, который ушёл с лотереи под таким высоким номером.