Реал Мадрид — Жальгирис Каунас. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Баскетбол Новости

Журналист назвал причины, по которым Карри, Батлер и Грин пропустили матч с «Майами»

Журналист телеканала ESPN Энтони Слэйтер объяснил отсутствие четырёхкратных чемпионов НБА Стефена Карри и Дрэймонда Грина, а также звёздного Джимми Батлера из команды «Голден Стэйт Уорриорз» на матче с «Майами Хит», в котором калифорнийцы уступили со счётом 96:110.

НБА — регулярный чемпионат
20 ноября 2025, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
110 : 96
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Майами Хит: Пауэлл - 25, Адебайо - 20, Уиггинс - 17, Жакез-мл. - 12, Фонтеккио - 10, Ларссон - 10, Уэр - 7, Митчелл - 5, Смит - 4, Йович, Джонсон, Янг, Голдин
Голден Стэйт Уорриорз: Подзиемски - 20, Пост - 19, Хилд - 18, Спенсер - 11, Муди - 9, Джексон-Дэвис - 8, Пэйтон II - 7, Сантос - 4, Куминга, Ричард, Роу

По данным Слэйтера, 36-летний разыгрывающий защитник во время шестиматчевого гостевого турне дважды повредил свой голеностоп, из-за чего тренерский штаб принял решение дать ему время на восстановление. Батлер получил растяжение поясницы, а форвард Дрэймонд Грин не вышел на паркет из-за болезни. Причина отсутствия форварда Жонатана Куминга и Эла Хорфорда неизвестна.

Участие защитника Бадди Хилда перед игрой было под вопросом, как и у Грина, но он провёл на паркете 30:49, набрав 18 очков, шесть подборов, три передачи и два перехвата при четырёх потерях.

Заместитель Адама Сильвера рассказал, когда планируется открытие NBA Europe
