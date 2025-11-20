Журналист назвал причины, по которым Карри, Батлер и Грин пропустили матч с «Майами»

Журналист телеканала ESPN Энтони Слэйтер объяснил отсутствие четырёхкратных чемпионов НБА Стефена Карри и Дрэймонда Грина, а также звёздного Джимми Батлера из команды «Голден Стэйт Уорриорз» на матче с «Майами Хит», в котором калифорнийцы уступили со счётом 96:110.

По данным Слэйтера, 36-летний разыгрывающий защитник во время шестиматчевого гостевого турне дважды повредил свой голеностоп, из-за чего тренерский штаб принял решение дать ему время на восстановление. Батлер получил растяжение поясницы, а форвард Дрэймонд Грин не вышел на паркет из-за болезни. Причина отсутствия форварда Жонатана Куминга и Эла Хорфорда неизвестна.

Участие защитника Бадди Хилда перед игрой было под вопросом, как и у Грина, но он провёл на паркете 30:49, набрав 18 очков, шесть подборов, три передачи и два перехвата при четырёх потерях.