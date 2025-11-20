Заместитель Адама Сильвера рассказал, когда планируется открытие NBA Europe

Заместитель комиссара НБА Марк Тейтум рассказал о планирующемся открытии НБА в Европе. По его словам, приём заявок начнётся в первом квартале 2026-го, а сама лига стартует в 2027-м.

Планируется 10-12 постоянных клубов из Франции, Германии, Италии, Испании, Турции и Греции. Также будет введён потолок зарплат и взносы от $ 500 млн до $ 1 млрд.

«Почти как футбольная Лига чемпионов, только в европейском баскетболе. То есть бренды вроде «Реала», «Барселоны», «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Милана», играющие в баскетбол. Это довольно привлекательно. Это не просто премиальный спортивный контент в прямом эфире, который актуален в Европе, — он актуален глобально. Он актуален в Азии, актуален в США и во всей Северной Америке, потому что некоторые бренды, с которыми мы ведём переговоры, имеют огромную мировую фан-базу.

Если вы в Литве, если вы в Сербии, если вы в Хорватии — другие клубы в этих странах, мы хотим, чтобы каждая команда имела возможность пробиться в высший дивизион. Нам нужно ещё немного поработать… над моделью, с нашими владельцами, с ФИБА, так как юристы всё ещё разрабатывают структуру лиги. Торги начнутся в первом квартале 2026 года, если мы сможем получить одобрение от наших владельцев и от ФИБА. Это будет лучший баскетбол в Европе… Если в НБА играют игроки с 1-го по 450-е место, то [NBA] Europe — это 451-е по 900-е.

В ближайшей перспективе вы можете увидеть соревнование, которое можно считать предсезонным кубком. Когда команды НБА поедут играть с командами европейской лиги. Мы создадим небольшой турнир, где «Нью-Йорк Никс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Чикаго Буллз» сыграют с «ПСЖ», «Реалом» и «Манчестер Сити». Это мы можем сделать в первый год. И я думаю, это было бы захватывающим предложением. В конце турнира победитель получит кубок. В среднесрочной перспективе — через пять-десять лет — вы сможете увидеть ситуацию, в которой победители или призёры европейской лиги получают место во внутрисезонном турнире НБА. И тогда внезапно у вас «Милан» и «Барселона», играют в самой НБА», — приводит слова Тейтума издание Sports Business Journal.