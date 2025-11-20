Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Жальгирис Каунас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Заместитель Адама Сильвера рассказал, когда планируется открытие NBA Europe

Заместитель Адама Сильвера рассказал, когда планируется открытие NBA Europe
Аудио-версия:
Комментарии

Заместитель комиссара НБА Марк Тейтум рассказал о планирующемся открытии НБА в Европе. По его словам, приём заявок начнётся в первом квартале 2026-го, а сама лига стартует в 2027-м.

Планируется 10-12 постоянных клубов из Франции, Германии, Италии, Испании, Турции и Греции. Также будет введён потолок зарплат и взносы от $ 500 млн до $ 1 млрд.

«Почти как футбольная Лига чемпионов, только в европейском баскетболе. То есть бренды вроде «Реала», «Барселоны», «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Милана», играющие в баскетбол. Это довольно привлекательно. Это не просто премиальный спортивный контент в прямом эфире, который актуален в Европе, — он актуален глобально. Он актуален в Азии, актуален в США и во всей Северной Америке, потому что некоторые бренды, с которыми мы ведём переговоры, имеют огромную мировую фан-базу.

Если вы в Литве, если вы в Сербии, если вы в Хорватии — другие клубы в этих странах, мы хотим, чтобы каждая команда имела возможность пробиться в высший дивизион. Нам нужно ещё немного поработать… над моделью, с нашими владельцами, с ФИБА, так как юристы всё ещё разрабатывают структуру лиги. Торги начнутся в первом квартале 2026 года, если мы сможем получить одобрение от наших владельцев и от ФИБА. Это будет лучший баскетбол в Европе… Если в НБА играют игроки с 1-го по 450-е место, то [NBA] Europe — это 451-е по 900-е.

В ближайшей перспективе вы можете увидеть соревнование, которое можно считать предсезонным кубком. Когда команды НБА поедут играть с командами европейской лиги. Мы создадим небольшой турнир, где «Нью-Йорк Никс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Чикаго Буллз» сыграют с «ПСЖ», «Реалом» и «Манчестер Сити». Это мы можем сделать в первый год. И я думаю, это было бы захватывающим предложением. В конце турнира победитель получит кубок. В среднесрочной перспективе — через пять-десять лет — вы сможете увидеть ситуацию, в которой победители или призёры европейской лиги получают место во внутрисезонном турнире НБА. И тогда внезапно у вас «Милан» и «Барселона», играют в самой НБА», — приводит слова Тейтума издание Sports Business Journal.

Материалы по теме
НБА не пришла отжимать бизнес в Европе. Это всего лишь красивая страшилка
НБА не пришла отжимать бизнес в Европе. Это всего лишь красивая страшилка
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android