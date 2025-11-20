Скидки
Реал Мадрид — Жальгирис Каунас. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

В НБА заявили о желании доминировать на каждом континенте в мире

Заместитель комиссара НБА Марк Тейтум высказался о популярности баскетбола.

«Нет ни одного континента, на котором мы не хотим доминировать. Я бы сказал — хотим быть везде (смеётся). Конечно, Азия — это огромная возможность для нас. Люди, думаю, не особо обращают на это внимание, но я должен напоминать своей команде, что 95% населения мира живёт за пределами США. И в большинстве этих стран баскетбол либо спорт №1, либо №2. Азия это тот регион, где мы на первом месте.

В Китае мы спорт №1, 300 млн человек играют в баскетбол в Китае. На Филиппинах мы спорт №1. Не футбол — именно баскетбол. А в Азии почти 2 млрд человек. Это огромный рынок для нас. Ханьсэнь Ян [«Портленд Трэйл Блэйзерс»] — его матчи Летней лиги набрали больше просмотров, чем наши финалы НБА», — приводит слова Тейтума издание Sports Business Journal.

