Реал Мадрид — Жальгирис Каунас. Прямая трансляция
22:45 Мск
Баскетбол Новости

Гомельский объяснил, что сыграло роль в мотивации ЦСКА на матч с «Бетсити Пармой»

Гомельский объяснил, что сыграло роль в мотивации ЦСКА на матч с «Бетсити Пармой»
Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал разгромную победу ЦСКА над «Бетсити Пармой» (104:66) в турнире WINLINE Basket Cup 2025.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа A
18 ноября 2025, вторник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
104 : 66
Бетсити Парма
Пермь
ЦСКА: Кливленд, Уэйр, Джекири, Руженцев, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Жан-Шарль, Курбанов
Бетсити Парма: Адамс, Свинин, Адамс, Хопкинс, Сандерс, Ильницкий, Картер, Якушин, Шашков, Фирсов, Егоров, Захаров

«В матче группового этапа Winline Basket Cup ЦСКА принимал «Парму». Думаю, что поражение в Перми в начале сезона сыграло большую роль в мотивации хозяев. Первая четверть началась с рывка хозяев 10:2. А во второй на паркете царил Каспер Уэйр, который набрал 20 очков за 10 минут. Собственно, к большому перерыву исход матча был ясен. Но «Парма» сражалась как могла. Мне понравились высокие Шашков и Фирсов. В ЦСКА отмечу командную игру в защите и в атаке. 104:66. С победой!» — написал Гомельский в своём телеграм-канале.

Уничтожение в прямом эфире — ЦСКА деклассировал «Парму» в Basket Cup!
