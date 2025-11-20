Гомельский объяснил, что сыграло роль в мотивации ЦСКА на матч с «Бетсити Пармой»

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал разгромную победу ЦСКА над «Бетсити Пармой» (104:66) в турнире WINLINE Basket Cup 2025.

«В матче группового этапа Winline Basket Cup ЦСКА принимал «Парму». Думаю, что поражение в Перми в начале сезона сыграло большую роль в мотивации хозяев. Первая четверть началась с рывка хозяев 10:2. А во второй на паркете царил Каспер Уэйр, который набрал 20 очков за 10 минут. Собственно, к большому перерыву исход матча был ясен. Но «Парма» сражалась как могла. Мне понравились высокие Шашков и Фирсов. В ЦСКА отмечу командную игру в защите и в атаке. 104:66. С победой!» — написал Гомельский в своём телеграм-канале.