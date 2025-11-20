Скидки
Реал Мадрид — Жальгирис Каунас. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

Обозреватель рассказал, о чём попросил Леброн «Лейкерс» перед первым матчем после травмы

Обозреватель The Athletic Дэн Войке рассказал о дебюте 40-летнего форварда и четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса из «Лос-Анджелес Лейкерс» в сезоне-2025/2026.

«Леброн Джеймс выделялся тем, что вписался в состав во время своего дебюта в сезоне. Например, источник сообщил мне, что он настаивал на том, чтобы Луку Дончича представили последним в стартовом составе. Джеймс же в свою очередь был представлен первым», — написал Войке в своей колонке.

Леброн пропустил первую часть сезона из-за защемления седалищного нерва. Пропустив 14 матчей, он вышел в матче с «Ютой Джаз» в ночь на 19 ноября и оформил дабл-дабл — 11 очков, три подбора, 12 передач и один перехват при одной потере.

НБА — регулярный чемпионат
19 ноября 2025, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
140 : 126
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 37, Ривз - 26, Эйтон - 20, Ларэвиа - 16, Джеймс - 11, Хэйс - 8, Винсент - 6, Хатимура - 6, Смарт - 5, Джеймс - 3, Тьеро - 2, Вандербилт, Кнехт, Клебер
Юта Джаз: Джордж - 34, Маркканен - 31, Михайлюк - 13, Бэйли - 13, Нуркич - 10, Кольер - 9, Андерсон - 5, Уильямс - 4, Харклесс - 4, Сенсабо - 3, Хендрикс, Клейтон, Лав
