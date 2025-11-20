Обозреватель рассказал, о чём попросил Леброн «Лейкерс» перед первым матчем после травмы

Обозреватель The Athletic Дэн Войке рассказал о дебюте 40-летнего форварда и четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса из «Лос-Анджелес Лейкерс» в сезоне-2025/2026.

«Леброн Джеймс выделялся тем, что вписался в состав во время своего дебюта в сезоне. Например, источник сообщил мне, что он настаивал на том, чтобы Луку Дончича представили последним в стартовом составе. Джеймс же в свою очередь был представлен первым», — написал Войке в своей колонке.

Леброн пропустил первую часть сезона из-за защемления седалищного нерва. Пропустив 14 матчей, он вышел в матче с «Ютой Джаз» в ночь на 19 ноября и оформил дабл-дабл — 11 очков, три подбора, 12 передач и один перехват при одной потере.